Российские силы продолжают удерживать инициативу в зоне специальной военной операции, и битва за Красноармейск (украинское название — Покровск) может стать решающей. Об этом сообщает чешское издание Seznam zprávy.

«Российские вооружённые силы продолжают пользоваться своим преимуществом и удерживают явную инициативу. К последнему акту, по всей видимости, подошла битва за город Красноармейск», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что критическая ситуация на этом направлении связана с более глубокой проблемой украинской армии — острым дефицитом кадров.

Красноармейск (Покровск) остаётся одним из крупнейших логистических центров украинской армии в Донбассе. Через город проходят железнодорожные и автомобильные маршруты, обеспечивающие связь между северными и центральными участками фронта. В последние недели российские подразделения усилили давление на направлении Авдеевка — Покровск, стремясь взять под контроль транспортный коридор и вытеснить ВСУ из агломерации.

Западные аналитики отмечают, что затянувшаяся мобилизационная кампания, нехватка подготовленных резервов и истощение боеприпасов серьёзно осложняют положение Украины на этом участке фронта.