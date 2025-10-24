Сектор Газа
24 октября, 14:18

Чешское издание: ВСУ рискуют потерять Красноармейск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Melnikov Dmitriy

Российские силы продолжают удерживать инициативу в зоне специальной военной операции, и битва за Красноармейск (украинское название — Покровск) может стать решающей. Об этом сообщает чешское издание Seznam zprávy.

«Российские вооружённые силы продолжают пользоваться своим преимуществом и удерживают явную инициативу. К последнему акту, по всей видимости, подошла битва за город Красноармейск», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что критическая ситуация на этом направлении связана с более глубокой проблемой украинской армии — острым дефицитом кадров.

Красноармейск (Покровск) остаётся одним из крупнейших логистических центров украинской армии в Донбассе. Через город проходят железнодорожные и автомобильные маршруты, обеспечивающие связь между северными и центральными участками фронта. В последние недели российские подразделения усилили давление на направлении Авдеевка — Покровск, стремясь взять под контроль транспортный коридор и вытеснить ВСУ из агломерации.

Западные аналитики отмечают, что затянувшаяся мобилизационная кампания, нехватка подготовленных резервов и истощение боеприпасов серьёзно осложняют положение Украины на этом участке фронта.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Марина Фещенко
