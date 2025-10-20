Сектор Газа
20 октября, 18:59

Командующий ВСУ Манько выложил видео с танцами в одних трусах под русскую песню

Валентин Манько. Обложка © TikTok / Валентин Манько

Полковник Валентин Манько, который должен возглавить управление штурмовыми подразделениями ВСУ, оказался в центре внимания из-за публикаций в своих социальных сетях.

Полковник ВСУ Валентин Манько танцует под «Пневмослона» и выясняет, кто он из «Слова пацана». Видео © TikTok / Валентин Манько

Военнослужащий выложил видео, где танцует под песню группы «Пневмослон» в одних трусах. Кроме того, офицер опубликовал в личном TilTok-аккаунте ролик с песней «Не забывай» советской и российской группы «Комбинация». В видео Манько с помощью специальной маски выясняет, кто он из персонажей снятого в России сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Оказалось, что он — Турбо.

Ранее Life.ru сообщал, как в районе Красноармейска российские военные нанесли удар фугасной авиационной бомбой по пункту управления связи, в результате чего был ликвидирован украинский подполковник Андрей Борков, отвечавший за координацию войск связи и киберподразделений. Как сообщил военкор Евгений Поддубный, командный пункт был полностью уничтожен, при этом он отметил, что данный род войск ВСУ получает поддержку от ряда европейских государств, включая Данию, Италию, Нидерланды и прибалтийские страны.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

