Драпатый возглавил новую группировку ВСУ на Харьковском направлении

В ВСУ сформирована новая оперативная группировка под названием «Объединённые силы», которая будет отвечать за Харьковское направление и смежные территории. Об этом сообщили в пресс-службе украинской армии.

Командование структурой поручено генералу Михаилу Драпатому, ранее руководившему группировками «Хортица» и «Днепр». Под его управление переходят части, ранее входившие в состав группировки «Север».

При этом отмечается, что в украинской армии ранее были упразднены все оперативно-тактические объединения сухопутных войск. Опрошенные издание «Страна.ua» военные специалисты критически оценивают эффективность новой структуры.

Напомним, 11 октября главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в ходе структурной реформы Вооружённых сил Украины были полностью упразднены оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки войск. Как сообщил украинский военачальник, их функции переданы группировкам войск, созданным на базе оперативных командований, при этом Командование Объединённых сил также получит свой участок фронта с подчинёнными армейскими корпусами. Одновременно главком констатировал, что оперативная обстановка остаётся напряжённой, и украинские силы сосредоточили основные усилия на сдерживании наступления российских войск и стабилизации ситуации на наиболее угрожающих направлениях, включая Лиманское, Покровское, Добропольское и Новопавловское.