Сырский сообщил о ликвидации всех оперативно-стратегических группировок в ВСУ

В ходе структурной реформы Вооружённых сил Украины были полностью ликвидированы оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки войск (ОСУВ и ОТУ). Соответствующее заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своём личном блоге

«Вместо этого их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований. Командование Объединённых сил ВС Украины также получит свой важный участок фронта с подчинёнными армейскими корпусами», — сообщил главком ВСУ.

Сырский также констатировал, что оперативная обстановка на линии фронта продолжает оставаться напряжённой. По его словам, украинские силы обороны сосредотачивают основные усилия на сдерживании наступательных действий ВС РФ и стабилизации ситуации на наиболее угрожающих направлениях, среди которых особое внимание уделяется Лиманскому, Покровскому, Добропольскому и Новопавловскому участкам.