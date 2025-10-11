Сырский сообщил о ликвидации всех оперативно-стратегических группировок в ВСУ
Обложка © ТАСС / Zuma
В ходе структурной реформы Вооружённых сил Украины были полностью ликвидированы оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки войск (ОСУВ и ОТУ). Соответствующее заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своём личном блоге
«Вместо этого их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований. Командование Объединённых сил ВС Украины также получит свой важный участок фронта с подчинёнными армейскими корпусами», — сообщил главком ВСУ.
Сырский также констатировал, что оперативная обстановка на линии фронта продолжает оставаться напряжённой. По его словам, украинские силы обороны сосредотачивают основные усилия на сдерживании наступательных действий ВС РФ и стабилизации ситуации на наиболее угрожающих направлениях, среди которых особое внимание уделяется Лиманскому, Покровскому, Добропольскому и Новопавловскому участкам.
Ранее сообщалось, что минувшие сутки оказались крайне тяжёлыми для украинских войск, которые потеряли около 1,4 тысячи военнослужащих. Наиболее ощутимые потери понесли подразделения, действующие под командованием российских группировок: «Центр» — до 450 человек, «Восток» — более 355, «Запад» — до 220, «Север» — свыше 205, «Юг» — более 150 и «Днепр» — до 60. Особо тревожная информация поступает из района Алексеевки Сумской области, где 225-й отдельный штурмовой полк и 71-я отдельная егерская бригада могли лишиться до 90% своего личного состава.
