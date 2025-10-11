ВСУ за сутки потеряли порядка 1,4 тысячи военнослужащих. Об этом следует из данных пресс-центров российских группировок войск.

Наибольшие потери противник понёс в зоне ответственности группировки «Центр» — до 450 человек. «Восток» уничтожил более 355 военных, «Запад» — до 220, «Север» — свыше 205, «Юг» — более 150, «Днепр» — до 60.

По данным Минобороны, с 4 по 10 октября украинская армия потеряла более 9,9 тысячи человек. При этом российские силы освободили населённые пункты Отрадное в Харьковской области, Кузьминовку и Фёдоровку в ДНР, а также Нововасилевское и Новогригоровку в Запорожской области.

А ранее военный эксперт рассказал, что подразделения Вооружённых сил Украины попали в огневой котёл между Кузьминовкой и Выемкой после того, как российские войска вновь взяли под контроль Выемку.