Поражение украинских войск в Запорожской обрасти будет стоить должности главкому ВСУ Александру Сырскому. Так считает советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников.

«В результате поражения Сырского уволят — это совершенно точно. Его непоправимые командные ошибки слишком очевидны, даже для таких дилетантов, как Владимир Зеленский и Андрей Ермак», — рассказал Иванников в беседе с аif.ru.

Кстати, ранее Александр Сырский расформировал группировку ВСУ «Днепр», она отвечала за один из ключевых участков фронта — от Харьковской области до подконтрольной Киеву части Запорожской.