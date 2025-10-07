Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 октября, 10:01

Названа ошибка, из-за которой «полетит голова» Сырского

Обложка © Фото © ТАСС / Zuma

Поражение украинских войск в Запорожской обрасти будет стоить должности главкому ВСУ Александру Сырскому. Так считает советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников.

«В результате поражения Сырского уволят — это совершенно точно. Его непоправимые командные ошибки слишком очевидны, даже для таких дилетантов, как Владимир Зеленский и Андрей Ермак», — рассказал Иванников в беседе с аif.ru.

Сразу две группировки войск России доложили о взятии сёл в зоне СВО
Кстати, ранее Александр Сырский расформировал группировку ВСУ «Днепр», она отвечала за один из ключевых участков фронта — от Харьковской области до подконтрольной Киеву части Запорожской.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Александр Сырский
  • Политика
