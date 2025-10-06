«Убрать конкурента»: СМИ узнали, почему Сырский ликвидировал группировку «Днепр»

Главнокомандующий украинских войск Александр Сырский в конце сентября расформировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр», отвечавшую за один из ключевых участков фронта — от Харьковской области до подконтрольной Киеву части Запорожской. Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, группировка «Днепр» (ранее — «Хортица») восемь месяцев находилась под командованием Михаила Драпатого. Она координировала действия подразделений и распределяла боеприпасы между бригадами. Теперь её функции переданы новым корпусам и группировкам войск, созданным в рамках реформы ВСУ.

Как уточняется, Драпатый сохранит должность командующего объединёнными силами, но будет отвечать лишь за северо-восточное направление фронта — его зона ответственности сократится примерно вдвое.

По словам источников из числа старших офицеров ВСУ, расформирование «Днепра» могло стать способом «убрать конкурента» Сырского.

Реформа структуры украинских войск была объявлена в феврале — Сырский заявил о переходе от бригадной к корпусной системе. Михаил Драпатый ранее возглавлял сухопутные войска Украины и в июне заявлял об отставке, но позже остался на службе и был назначен командующим объединённых сил.

В марте он подтвердил удар российских войск по полигону в Днепропетровской области, после чего, по данным СМИ, его влияние в командовании снизилось. Украинские Telegram-каналы связывают решение о ликвидации «Днепра» с попыткой Сырского централизовать управление войсками и укрепить личный контроль над фронтом.