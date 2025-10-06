Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* сообщил, что передал бы России в добровольном порядке «четыре области и Крым», если бы находился в кресле президента Украины. Об этом он сказал в интервью Ксении Собчак.

«Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их русскими, отдаю их на условиях как ФРГ и ГДР. Будет «длящееся» мирное соглашение, не договор», — обрисовал свой сценарий Арестович*.

По его мнению, после передачи территорий России Киеву нужно будет отступить, выведя свои войска из указанных регионов. Арестович* считает, что сложится ситуация, аналогичная отношениям между Северной и Юной Кореей. Он уверен, что РФ и Украина должны будут пересмотреть свои взаимоотношения, если на то «будет добрая воля российской стороны». По словам Арестовича*, закрепить такой «мир» следует в церкви, чтобы руководство обеих стран провело совместный молебен в память о погибших за время боевых действий.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с грустью признал, что украинская армия серьёзно отстаёт от российской по качеству вооружения. Он напомнил, что удар ВС РФ по «Южмашу» ракетой «Орешник» в прошлом году наглядно показал возможности Москвы.

