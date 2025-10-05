Великобритания фактически участвует в нападениях на Россию, помогая Украине наносить дальнобойные удары. Об этом на странице в соцсети Х сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Британия теперь открыто нападает на Россию. Когда-нибудь Москва на это ответит, и не будет никакого контроля эскалации. Очевидно одно — Лондон будет кричать о ничем не спровоцированной агрессии», — написал он.

Действия Лондона всё меньше напоминают косвенную поддержку Киева и всё больше похожи на прямое участие в конфликте. Он подчеркнул, что такая политика может привести к неконтролируемому росту напряжённости между Россией и Западом.

Ранее стало известно, что Киев ожидает дополнительные поставки западных боевых самолётов — американских F-16, французских Mirage и шведских Gripen. Сроки и объёмы поставок пока не определены.