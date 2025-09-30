Замглавы МО Украины анонсировал новые поставки самолётов F-16, Mirage и Grippen
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor
Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сделал заявление об ожидаемых дополнительных поставках американских самолётов F-16, французских Mirage и шведских Grippen. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Поставки этих самолётов ещё ожидаются», — отметил Гаврилюк. Сроки и количество истребителей пока не уточняются.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможные поставки американских ракет Tomahawk Украине, подчеркнул важность выяснения того, кто именно будет осуществлять прицеливание и запуск этих ракет. Представитель Кремля заявил, что необходимо понимать, кто именно несёт ответственность за запуск ракет, даже если они оказываются на территории Украины. Он подчеркнул, что важно установить, кто имеет право на эти запуски: украинские военные или американские специалисты.
