Замглавы МО Украины анонсировал новые поставки самолётов F-16, Mirage и Grippen

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможные поставки американских ракет Tomahawk Украине, подчеркнул важность выяснения того, кто именно будет осуществлять прицеливание и запуск этих ракет. Представитель Кремля заявил, что необходимо понимать, кто именно несёт ответственность за запуск ракет, даже если они оказываются на территории Украины. Он подчеркнул, что важно установить, кто имеет право на эти запуски: украинские военные или американские специалисты.