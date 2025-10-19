Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 08:59

Подполковник ВСУ Борков ликвидирован в Красноармейске ударом ФАБ

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

В районе Красноармейска был ликвидирован украинский подполковник Андрей Борков, отвечавший за связь и кибербезопасность. ВС РФ ударили по пункту управления связью, где находился военнослужащий, с помощью фугасной авиационной бомбой. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

В результате удара командный пункт, в котором Борков координировал работу войск связи и киберподразделений ВСУ, был уничтожен.

«Прилёт ФАБ в окрестностях Красноармейска сложил пункт управления связью, где и находился старший офицер войск связи и кибербезопасности ВСУ», — написал Поддубный.

Российский военкор пояснил, что этот род украинских войск поддерживают сразу несколько европейских государств, среди которых Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды и Эстония.

Под Сумами ликвидировали командира спецназа ВСУ, вербовавшего российских пленных
Под Сумами ликвидировали командира спецназа ВСУ, вербовавшего российских пленных

Ранее сообщалось, что российская фугасная авиационная бомба (ФАБ), оснащённая универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), пролетела 130 километров и поразила город Лозовая в Харьковской области. Это стало первым применением данного типа боеприпаса по Лозовой, имеющей стратегическое значение как важный железнодорожный узел.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar