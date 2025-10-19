Подполковник ВСУ Борков ликвидирован в Красноармейске ударом ФАБ

В районе Красноармейска был ликвидирован украинский подполковник Андрей Борков, отвечавший за связь и кибербезопасность. ВС РФ ударили по пункту управления связью, где находился военнослужащий, с помощью фугасной авиационной бомбой. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

В результате удара командный пункт, в котором Борков координировал работу войск связи и киберподразделений ВСУ, был уничтожен.

«Прилёт ФАБ в окрестностях Красноармейска сложил пункт управления связью, где и находился старший офицер войск связи и кибербезопасности ВСУ», — написал Поддубный.

Российский военкор пояснил, что этот род украинских войск поддерживают сразу несколько европейских государств, среди которых Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды и Эстония.

Ранее сообщалось, что российская фугасная авиационная бомба (ФАБ), оснащённая универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), пролетела 130 километров и поразила город Лозовая в Харьковской области. Это стало первым применением данного типа боеприпаса по Лозовой, имеющей стратегическое значение как важный железнодорожный узел.