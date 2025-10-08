Российские войска ликвидировали командира группы 140-го центра Сил специальных операций (ССО) Украины, капитана Леонида Семенюка с позывным Флип. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север». Украинский военный был разгромлен в Сумской области в районе Садков.

Семенюк ранее участвовал в создании пропагандистских материалов и занимался вербовкой российских военнопленных в «Легион «Свобода России»*. Наши парни смогли разгромить всю диверсионную группу 140-го центра ССО Украины, в том числе офицерский состав.

«В Сумской области в районе Садков ликвидирован командир группы 140-го центра ССО Украины капитан Семенюк Леонид Александрович (позывной Флип), 14.05.1994 года рождения, из Ковеля Волынской области. Ранее Семенюк занимался видеосъёмками пропагандистских видеороликов и вербовкой российских пленных в так называемый «Легион «Свобода России»*, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 1 октября в городе Балаклея Харьковской области российским ракетным ударом было уничтожено место сбора украинского военного командования. Высокопоставленные офицеры ВСУ собрались в ресторане, где совещание переросло в застолье. В результате атаки было ликвидировано около 50 человек.

