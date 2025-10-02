Совещание ВСУ и НАТО в ресторане «Тбилисо» перешло в похороны, тела вывозили на 15 пикапах

В городе Балаклея Харьковской области российские ракеты уничтожили место сбора украинского военного командования. Начальники ВСУ собрались в ресторане и совещание плавно перешло в застолье. Всего уничтожено около 50 человек. Об этом пишет военный корреспондент Даниил Безсонов, ссылаясь на свой источник с места.

«Удар пришёлся по ресторану «Тбилисо», точно в здание. Там было какое-то мероприятие ВСУ. Военнослужащие приехали минимум на 3-х автобусах. Сейчас горят. После прилёта приехали две кареты скорой, и ещё около 15 пикапов ВСУ, вывозят тела. Человек 50 – не меньше», — рассказал военкору собеседник.

Удар был произведён вечером 1 октября. Предположительно, в совещании украинских офицеров в ресторане также участвовали инструкторы с Запада.

Ранее российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных недавно в Купянск военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения ВСУ благодаря полученным координатам от 114-й бригады территориальной обороны Украины. Бойцы с помощью беспилотника передали российским войскам сведения о позициях украинских подразделений.