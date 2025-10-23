Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 11:52

Бойцы двух бригад ВСУ сдались в плен под Красноармейском

Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Российские военные взяли в плен украинских военнослужащих из 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад в районе Красноармейска. Об этом сообщает ТАСС.

По словам солдат, при отступлении с передовой их собственные сослуживцы пытались препятствовать эвакуации с помощью беспилотников.

В настоящее время все пленные находятся в безопасности и получают необходимую помощь. Ранее российские военные уже спасали солдат ВСУ от атак собственных беспилотников, что свидетельствует о систематических случаях применения украинской стороной дронов против своих отступающих подразделений.

ВС РФ спасли жизнь солдату ВСУ, который из-за страха сдаться в плен умирал в поле
ВС РФ спасли жизнь солдату ВСУ, который из-за страха сдаться в плен умирал в поле

Ранее военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывшей «Азов»*) Александр Неташковский рассказал, как пытаясь сдаться в плен российским войскам, он подвергся атаке дронов от сослуживцев. Он указал российским бойцам на укрытие, о котором те не знали. В итоге представители обеих сторон конфликта укрылись в этом блиндаже до рассвета.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

* Организация признаны террористической и запрещена в РФ.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar