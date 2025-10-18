ВСУ пытались уничтожить своего раненого бойца при попытке сдачи в плен

Украинский военнослужащий из 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Неташковский заявил, что при попытке сдаться в плен российским войскам подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ. Об этом свидетельствует видео, предоставленное РИА «Новости» силовыми структурами.

«Я сам пошёл в плен. Когда ребятам сдался, меня свои же дроны начали убивать. Я начал ребят просить отойти — я не стоил того, чтобы там все легли. Но пацаны сказали »нет« и под »кассетками« тянули», — рассказал пленный

По его словам, российские военные помогли ему укрыться в блиндаже и эвакуировали перелома ноги, в то время как украинские дроны продолжали поиски. Неташковский также сообщил, что командование его бригады угрожало физической расправой в случае отступления с позиций.

Ранее украинский военнослужащий Александр Рябенко сообщил о гуманном обращении с ним в российском плену, призвав сослуживцев последовать его примеру. По его словам, после принудительной мобилизации через ТЦК и краткого медосмотра он был направлен на фронт, где сдался без сопротивления военнослужащим группировки «Север». Рябенко подчеркнул, что с пленными обращаются дружелюбно, и рекомендовал другим украинским солдатам при возможности сдаваться в плен.