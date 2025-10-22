Российские военные медики спасли жизнь украинскому военнослужащему, тяжелораненому в ходе боевых действий и побоявшемуся сдаваться в плен. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

«Наши медики спасли украинского солдата, который сначала боялся сдаться в плен», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские бойцы продвигались вперёд под прикрытием артиллерии и БПЛА, один из снарядов влетел в украинский блиндаж. Когда военные зашли туда, они увидели одного тяжело раненого солдата, который до последнего пытался отстреливаться и спрятаться.

Несмотря на то, что ВСУшник не реагировал на предупреждения о необходимости медицинской помощи, российские военные самостоятельно наложили ему жгут и эвакуировали к медикам.

Военно-полевые хирурги выполнили ампутацию руки, что позволило сохранить жизнь украинского бойца. После операции его перевели в госпиталь для дальнейшей реабилитации. Приходя в сознание, спасённый признался, что изначально опасался плена, предполагая, что его могут убить, однако российские военные обеспечили ему необходимую медицинскую помощь вопреки этим ожиданиям.

Как ранее заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Россия даёт гарантии сохранения жизни украинским военным, решившим добровольно сдаться. Депутат подчеркнул, что для украинских солдат единственный путь к спасению жизни – это прекращение сопротивления и переход на сторону противника, отказавшись от службы в так называемом «преступном киевском режиме».