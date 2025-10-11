Украинский военнопленный Дмитрий Лысокобылко, служивший в 3-й отдельной штурмовой бригаде «Азов»*, публично поблагодарил российских военнослужащих за спасение жизни и гуманное обращение в плену. Об этом пишет ТАСС.

«Благодарю именно солдата российской армии [с позывным] Липецк. Я благодарен. Человек, можно сказать, жизнь спас», — заявил Лысокобылко в своём обращении.

Он подробно описал обстоятельства своего пленения: вместе с сослуживцем азовец* попал под обстрел, получил ранение и в течение четырёх дней скрывался под брезентом вблизи позиций. После двух неудачных попыток сдаться ему удалось установить контакт с российскими солдатами. Лысокобылко также особо отметил помощь военнослужащего с позывным Док, который оперативно оказал ему медицинскую помощь.

«Никто не бил, не обижал, не обзывал. Напоили, накормили, дали отдохнуть, дали с собой медикаменты, обезболивающее, чтобы мог я двигаться дальше <…>. В общем, никто не обидел, никто, слава богу», — рассказал военнопленный о своём пребывании в плену.

Лысокобылко подчеркнул, что российские военнослужащие проявили гуманизм, обеспечив ему необходимую медицинскую помощь, питание и достойные условия содержания, что в конечном итоге спасло ему жизнь, тогда как украинские солдаты оставили его погибать на поле боя.

Ранее пленный украинский военнослужащий Павел Моисеенко заявил, что Украина намеренно оставляет тела своих погибших солдат на поле боя. По словам Моисеенко, это делается для уклонения от выплат компенсаций семьям умерших.

