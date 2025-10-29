Путин: Россия готова пустить СМИ в зону окружения ВСУ в Покровске и Купянске и прекратить огонь
Российская армия может объявить паузу в наступательных действиях против окруженных сил ВСУ в Купянске и Покровске (Красноармейске), используя это время как «гуманитарное окно» для работы представителей СМИ на данной территории. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин, посещая военный госпиталь имени Мандрыка.
«Командующие (ВС РФ. — Прим. Life.ru) не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей СМИ – иностранных журналистов и украинских журналистов. Чтобы они зашли и своими глазами убедились, в каком состоянии находятся окружённые войска украины. И чтобы политическое руководство украины приняло соответсвующее решение о судье своих граждан и военнослужащих», — заявил глава государства.
Ранее сообщалось, что российские военные продолжают успешное наступление под Купянском, постепенно окружая ВСУ. А до этого Life.ru писал, что боевики ВСУ в попытке прорваться из окружения начали минировать жилые дома в Купянске. Военные, которые остались в населённом пункте, в панике пытаются прорваться из окружения, но чаще всего это заканчивается ликвидацией или пленом.
