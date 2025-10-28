Россия и США
28 октября, 09:59

Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в районе Купянска

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские военные продолжают успешное наступление под Купянском, постепенно окружая украинские формирования. О ходе операции сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, подразделения 6-й армии Вооружённых сил России (ВС РФ) усиливают давление на противника в районе населённого пункта Купянск, расположенного в Харьковской области. Российские военные продолжают сжатие кольца вокруг окружения группировки ВСУ.

Российские войска продолжают уничтожать силы ВСУ в красноармейском котле

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ в попытке прорваться из окружения начали минировать жилые дома в Купянске. Военные, которые остались в населённом пункте, в паники пытаются прорваться из окружения, но чаще всего это заканчивается ликвидацией или пленом. Таким образом общие потери ВСУ превысили 3000 человек, блокада города полностью провалилась.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

