Российские войска полностью зачистили микрорайон Троянда в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают уничтожать окружённые формирования ВСУ в городской застройке.

«В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окружённых формирований ВСУ в городской застройке южнее железной дороги, а также в районе железнодорожного вокзала», — говорится в сообщении.

А ранее президенту России Владимиру Путину на пункте управления объединённой группировкой войск доложили о формировании двух котлов в зоне СВО: до 5 тыс. бойцов ВСУ в окружении на Купянском направлении и около 5,5 тыс. — на Красноармейском. Глава государства заявил, что российским войскам предстоит масштабная работа по ликвидации окружённых подразделений ВСУ, которые не захотят сдаться в плен. Речь идёт как раз о котлах районе Красноармейска и Димитрова.