Освободить Запорожье и открыть путь на Николаев: Военный политолог назвал главные задачи ВС РФ

Российские войска движутся к победе в СВО и к главной цели — освобождению наших территорий. Так в беседе с Life.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев оценил успехи ВС РФ на Покровском и Запорожском направлениях. Он также назвал главные задачи, которые стоят перед нашими ребятами в зоне СВО.

«Будем двигаться прежде всего на запад, потому что необходимо освободить столицу Запорожья, а также приблизиться к городу Николаеву для того, чтобы в дальнейшем создать условия для его освобождения. Также главная наша задача — взять в кольцо и полностью закрыть Краматорско-Славянскую городскую агломерацию для её окончательного освобождения», — говорит эксперт.

Ещё одним ключевым моментом Перенджиев называет борьбу за Красноармейск (украинское название — Покровск).

«С сегодняшнего дня самый главный вопрос — это освобождение Красноармейска, потому что это серьёзный логистический узел, который в дальнейшем даёт возможность упрочить наши позиции не только в плане освобождения Донбасса и других территорий, но и, в общем-то говоря, упрочить наше положение в целом в зоне специальной военной операции», — добавил политолог.

Однако, по его словам, манёвр наших войск очень свободный и всё зависит от условий, которые создадутся для дальнейших действий: речь идёт и о ситуации на поле боя, и о политической ситуации.

А ранее военблогер Юрий Подоляка спрогнозировал, что в рамках осенне-зимней кампании Армия России сосредоточится на ударах по энергетической системе Украины и будет продолжать продвижение.