Регион
24 октября, 11:08

Дальнобойные КАБы впервые ударили по Одесской области

Обложка © ТАСС / Минобороны РФ

Дальнобойные корректируемые авиационные бомбы впервые атаковали Одесскую область. Об этом сообщают мониторинговые каналы, украинские СМИ, а также подтверждает глава областной ОВА Олег Кипер.

«В ходе сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы. Это новая серьезная угроза для Одесской области», — заявил он.

ВС РФ нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине
ВС РФ нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине

А ранее военблогер Юрий Подоляка спрогнозировал, что в рамках осенне-зимней кампании Армия России сосредоточится на ударах по энергетической системе Украины и продолжать продвижение.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Вишнякова
