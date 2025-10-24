Дальнобойные КАБы впервые ударили по Одесской области

Дальнобойные корректируемые авиационные бомбы впервые атаковали Одесскую область. Об этом сообщают мониторинговые каналы, украинские СМИ, а также подтверждает глава областной ОВА Олег Кипер.

«В ходе сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы. Это новая серьезная угроза для Одесской области», — заявил он.

А ранее военблогер Юрий Подоляка спрогнозировал, что в рамках осенне-зимней кампании Армия России сосредоточится на ударах по энергетической системе Украины и продолжать продвижение.