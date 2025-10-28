Украинские войска и наёмники начали минировать жилые дома в Купянске при попытке прорваться из окружения, сообщает SHOT. Общие потери ВСУ в ходе боёв за город превысили 3000 человек, блокада города полностью провалилась.

В Купянске укрывались штурмовики ВСУ, в том числе раненые, которые пережидали обстрелы российской армии. Теперь оставшиеся бойцы в панике пытаются выйти из окружения и прорваться к своим, но чаще всего это заканчивается ликвидацией или пленом. Для сдерживания продвижения российских войск украинское командование распорядилось минировать дома противотанковыми минами и растяжками.

Один из раненых штурмовиков украинского формирования, который был взят в плен, подробно рассказал о планах своего руководства по отходу из Купянска. Боец сообщил, что указания минировать пути отхода были даны сверху, чтобы российские войска не смогли быстро занять большую часть города

Ранее сообщалось, что российские войска успешно пресекли четыре попытки прорыва украинских формирований из зоны окружения в районе Купянска. Противник пытался перейти с правого берега реки Оскол через разрушенные переправы в районе Петровки. Для ликвидации прорыва были задействованы артиллерийские подразделения и беспилотные летательные аппараты.