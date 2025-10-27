Российские военные успешно пресекли четыре попытки прорыва украинских формирований из зоны окружения в районе Купянска. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны России.

По данным ведомства, противник пытался вырваться с правого берега реки Оскол через разрушенные переправы в районе Петровки. Минобороны уточнило, что для ликвидации прорыва были задействованы артиллерийские подразделения и беспилотные летательные аппараты. В результате огневого воздействия было уничтожено до 50 военнослужащих противника и шесть единиц военной техники, включая два бронеавтомобиля «Хамви».

Ранее сообщалось, что в Сумской области российские военнослужащие одним ударом уничтожили личный состав 105 отдельной бригады ВСУ. Разгромить скопление помогла неопытность, а также халатность украинского командира. Он начал устраивать построение прямо на передовой и публиковал фотографии в социальных сетях. Это оказалось фатальной ошибкой.