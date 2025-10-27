Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 13:26

ВС России пресекли четыре попытки бойцов ВСУ вырваться из окружения в Купянске

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Российские военные успешно пресекли четыре попытки прорыва украинских формирований из зоны окружения в районе Купянска. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны России.

По данным ведомства, противник пытался вырваться с правого берега реки Оскол через разрушенные переправы в районе Петровки. Минобороны уточнило, что для ликвидации прорыва были задействованы артиллерийские подразделения и беспилотные летательные аппараты. В результате огневого воздействия было уничтожено до 50 военнослужащих противника и шесть единиц военной техники, включая два бронеавтомобиля «Хамви».

Новости СВО. ВС РФ окружили ВСУ в Красноармейске и Купянске, Киев выводит войска с левобережья Оскола, Украине отвели три года до разгрома, 27 октября
Новости СВО. ВС РФ окружили ВСУ в Красноармейске и Купянске, Киев выводит войска с левобережья Оскола, Украине отвели три года до разгрома, 27 октября

Ранее сообщалось, что в Сумской области российские военнослужащие одним ударом уничтожили личный состав 105 отдельной бригады ВСУ. Разгромить скопление помогла неопытность, а также халатность украинского командира. Он начал устраивать построение прямо на передовой и публиковал фотографии в социальных сетях. Это оказалось фатальной ошибкой.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar