Российские военные одним ударом уничтожили личный состав 105 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ вблизи села Дмитровка Сумской области. Улучшить момент и разгромить скопление бойцов противника помогли неопытность и халатность украинского командира, рассказали в соцсети авторы проекта «Северный ветер», ведущие сводки боёв с участием группировки ВС РФ «Север».

«Это произошло благодаря тяге командира бригады [ВСУ] полковника Анатолия Савича устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчёты в социальных сетях. Это не могло быть не замечено российской разведкой, и в один прекрасный день по построению был нанесён комбинированный удар «Геранями» и артиллерией», — сообщили наши военные.

Российские военные нанесли удар 14 октября, при этом украинское село Дмитровка находится прямо возле границы с РФ. Командир ВСУ Савич, по данным нашей разведки, недавно был назначен на свой пост и никаким опытом управления отрядами он не обладал, что ещё раз доказывает острый дефицит кадров в рядах противника.

Ранее бойцы ВКС России нанесли удар авиабомбой весом три тонны по пункту временной дислокации 38-й бригады морской пехоты ВСУ в Димитрове (украинское название — Мирноград). По позиции сбросили корректируемую авиабомбу ФАБ‑3000 УМПК — наиболее тяжёлый из применяемых в зоне СВО боеприпасов данного типа. Бомбы такой мощности используют для поражения площадных целей; в этот раз, как заявляется, одной оказалось достаточно, чтобы разрушить квартал, где размещались подразделения морской пехоты противника.