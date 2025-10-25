Сектор Газа
25 октября, 16:35

Нардеп Безуглая обвинила Сырского в регулярной лжи об успехах ВСУ

Обложка © ТАСС / Zuma, EPA / VITALII NOSACH

Украинский нардеп Марьяна Безуглая опровергла заявление ВСУ о полном освобождении села Торское на Лиманском направлении. Соответствующее сообщение она опубликовала в своём Telegram-канале.

«У (главкома ВСУ Александра. — Прим.Life.ru) Сырского скатились к регулярной лжи о «освобождении» отдельных сёл. И снова в лжи фигурируют ручные штурмовые полки главкома», — возмущается Безуглая.

Депутат Рады обвинила командующего в распространении недостоверной информации о ситуации на фронте. Она также заявила, что российские подразделения уже находятся в пределах таких городов, как Покровск (Красноармейск), Константиновка и Купянск, подчеркнув, что ВСУ теряют крайний оборонительный рубеж, за которым следуют стратегически важные населённые пункты.

Ранее командующий 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ полковник Дмитрий Волошин признал факты направления недостаточно подготовленных военнослужащих на передовую. По данным его источников, такие действия объяснялись стремлением заслужить расположение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

