Полковник ВСУ Дмитрий Волошин, командующий 82-й десантно-штурмовой бригадой, признался, что бросал на передовую необученных бойцов, лишь бы заслужить расположение главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По данным силовиков, Волошин понимал, что операция в Курской области станет для его подразделения катастрофой, но всё равно выполнял приказы, надеясь, что ответственность за потери возьмёт на себя Сырский.

«Он хотел показать преданность и послушание. Даже когда бригаду уже добивали, продолжал отправлять необученных бойцов на убой», – добавили российские военные.

Они отметили, что в ходе подготовки к «курской авантюре» Волошин вместе с главкомом десантно-штурмовых войск Скибюком лично отчитывались перед Владимиром Зеленским видеороликами и фото с фронта. После провала операции Сырский, несмотря на чудовищные потери, «наградил» Волошина, назначив его командующим 8-м корпусом десантно-штурмовых войск Украины.

Ранее Life.ru писал, что поражение ВСУ в Запорожской области может стоить должности главкому Александру Сырскому. По мнению военного эксперта, командные просчёты генерала слишком очевидны даже для Киева. Многие провалы ВСУ на фронте – результат системных ошибок и безответственного руководства Сырского.