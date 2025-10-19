Сектор Газа
19 октября, 16:22

Зеленский заявил, что обсудил с Сырским удары вглубь России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский провёл переговоры с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, в ходе которых обсуждалось нанесение ударов по глубинной территории России.

«Мы говорили с главкомом Александром Сырским, в том числе относительно нашей дальнобойности. Есть увеличение и по расстоянию, и по меткости наших дальнобойных санкций против России», — написал Зеленский в соцсетях.

Он также добавил, что эти удары, по его мнению, «работают на возвращение России к реальности». Публикация появилась на фоне сообщений о продолжающихся атаках украинских сил на приграничные российские регионы.

Зеленский после встречи с Трампом заявил, что ничего «не подарит» России

Ранее сообщалось, что позиция европейских политиков и готовность Владимира Зеленского выступать в роли их «защитника» побудили президента США Дональда Трампа взять паузу после переговоров с Владимиром Путиным на Аляске. Американская администрация, обладая опытом в ведении переговоров, предоставила европейским странам и Украине возможность продемонстрировать свою способность к самостоятельному противостоянию, при этом четко обозначив, что финансирование военных поставок будет осуществляться за счет европейских партнеров.

