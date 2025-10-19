Зеленский после встречи с Трампом заявил, что ничего «не подарит» России
Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский заявил, что с Россией «нужно разговаривать только с позиции силы», поэтому он не собирается вести разговоры с Москвой о мире. Так главарь киевского режима высказался после визита в Вашингтон, где президент США Дональд Трамп убеждал его начать переговоры о перемирии.
«Остановить разговорами Путина не выйдет – нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, следовательно, мир через силу может сработать», — сказал Зеленский в соцсети.
По его мнению, вовсе не Киев, а «Москва затягивает военный конфликт» и Кремль якобы не хочет останавливать боевые действия, устраивая на этой теме «манипуляции». Зеленский заверил, что не собирается идти ни на какие уступки, которых от него потребовали в Белом доме. Напротив, он вновь попросил от западных стран «решительных шагов» для «защиты Украины». Зеленский добавил, что «ничего не подарит» России.
Напомним, состоявшаяся 17 октября встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне была напряжённой для украинской делегации, несмотря на отсутствие скандальных событий. Американский президент жёстко навязал свою позицию, отвергнув планы Киева по продолжению боевых действий. Трамп потребовал от Украины перейти к переговорам с Россией. Также американский лидер публично унизил Зеленского, задав ему курьёзный вопрос о проекте тоннеля через Берингов пролив, который мог бы связать Россию и Аляску. Французский политик Флориан Филиппо заявил, что сцена в Овальном кабинете выглядела как насмешка над главой киевского режима.
