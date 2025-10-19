Зеленский после встречи с Трампом заявил, что ничего «не подарит» России

Владимир Зеленский заявил, что с Россией «нужно разговаривать только с позиции силы», поэтому он не собирается вести разговоры с Москвой о мире. Так главарь киевского режима высказался после визита в Вашингтон, где президент США Дональд Трамп убеждал его начать переговоры о перемирии.

«Остановить разговорами Путина не выйдет – нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, следовательно, мир через силу может сработать», — сказал Зеленский в соцсети.

По его мнению, вовсе не Киев, а «Москва затягивает военный конфликт» и Кремль якобы не хочет останавливать боевые действия, устраивая на этой теме «манипуляции». Зеленский заверил, что не собирается идти ни на какие уступки, которых от него потребовали в Белом доме. Напротив, он вновь попросил от западных стран «решительных шагов» для «защиты Украины». Зеленский добавил, что «ничего не подарит» России.