18 октября, 05:14

«Прошла плохо»: Axios назвал напряжённой встречу Трампа и Зеленского в Белом доме

Обложка © ТАСС / AP

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме прошла в напряжённой обстановке. По данным портала Axios, американский лидер занял жёсткую позицию.

Как сообщили источники, встреча была «непростой», а по мнению одного из них, и вовсе «прошла плохо». По их словам, Трамп сделал несколько резких заявлений, а беседа местами была «довольно эмоциональной». Один из собеседников уточнил: «Никто не кричал, но Трамп был жёстким».

Согласно информации Axios, Трамп настаивал на дипломатическом решении конфликта через заморозку линии фронта, что является сложным для Украины. Ранее в Москве также заявляли, что такой вариант для России неприемлем.

Зеленский может попытаться сорвать переговоры Трампа и Путина в Будапеште

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом прошла в Белом доме 17 октября. По её итогам американский президент выступил с заявлением, призвав Украину к заключению соглашения с Россией для разрешения конфликта. Трамп также выразил мнение, что Киеву и Москве следует признать друг друга победителями. Он охарактеризовал переговоры с Зеленским как «интересные и тёплые», одновременно подчеркнув важность прекращения огня и достижения договорённостей. Одной из главных тем переговоров были возможные поставки Киеву американских ракет Tomahawk. Представители украинской стороны даже подготовили презентацию, демонстрирующую возможности применения «Томагавков». Однако Дональд Трамп в ответ заявил, что эти ракетные комплексы необходимы самим Соединённым Штатам.

