Главарь киевского режима Владимир Зеленский намерен сорвать переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Как рассказал газете «Известия» бывший украинский премьер Николай Азаров, экс-комика не волнует судьба Украины.

«Зеленский как срывал, так и будет пытаться срывать договорённости. Публично, конечно, он не будет делать таких попыток — для него это было бы самоубийством. Ведь что такое договорённости для Зеленского? Это уход в небытие и возможное уголовное преследование в будущем», — утверждает Азаров.

А ранее аналитик заявила, что Зеленский заискивал перед американским лидером Дональдом Трампом в ходе их переговоров в Белом доме. По её мнению, экс-комик понимал, что в противном случае ему ничего не удастся добиться. Республиканец в свою очередь вёл себя уверенно в связи с успехом в прекращении огня в секторе Газа.