«Пусть история решает!»: Трамп предложил Украине и РФ объявить себя победителями
Обложка © Flickr / The White House
Американский президент Дональд Трамп после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Россия и Украина могут объявить себя победителями. По его словам, переговоры с экс-комиком были «интересными и тёплыми», но он подчеркнул необходимость прекращения боевых действий и заключения соглашения.
«Встреча с Владимиром Зеленским была очень интересной и тёплой, но я сказал ему, как и президенту (России Владимиру. — Прим. Life.ru) Путину, что пора прекратить убийства и заключить соглашение! Достаточно крови пролито, границы владений определены войной и мужеством. Они должны остановиться на достигнутом. Пусть оба объявят о победе, пусть история решает!» — написал он в своей соцсети Truth Social.
Ранее стало известно, что украинская делегация прибыла в Белый дом на переговоры, имея при себе карты, на которой, предположительно, были указаны объекты, имеющие стратегическое значение для военной силы и экономики России. Представители Киева также подготовили презентацию, посвящённую возможностям применения ракет Tomahawk. Однако Трамп заявил, что США самим нужны ракеты.
