Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 22:32

«Пусть история решает!»: Трамп предложил Украине и РФ объявить себя победителями

Обложка © Flickr / The White House

Обложка © Flickr / The White House

Американский президент Дональд Трамп после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Россия и Украина могут объявить себя победителями. По его словам, переговоры с экс-комиком были «интересными и тёплыми», но он подчеркнул необходимость прекращения боевых действий и заключения соглашения.

«Встреча с Владимиром Зеленским была очень интересной и тёплой, но я сказал ему, как и президенту (России Владимиру. — Прим. Life.ru) Путину, что пора прекратить убийства и заключить соглашение! Достаточно крови пролито, границы владений определены войной и мужеством. Они должны остановиться на достигнутом. Пусть оба объявят о победе, пусть история решает!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

«Маятник продолжается»: В Госдуме высмеяли попытки Зеленского переманить Трампа
«Маятник продолжается»: В Госдуме высмеяли попытки Зеленского переманить Трампа

Ранее стало известно, что украинская делегация прибыла в Белый дом на переговоры, имея при себе карты, на которой, предположительно, были указаны объекты, имеющие стратегическое значение для военной силы и экономики России. Представители Киева также подготовили презентацию, посвящённую возможностям применения ракет Tomahawk. Однако Трамп заявил, что США самим нужны ракеты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar