Киев подготовил для Трампа презентацию о сценариях использования ракет Tomahawk

Делегация Украины в Вашингтоне подготовила для президента США Дональда Трампа презентацию, посвящённую возможностям применения ракет Tomahawk. Об этом сообщил репортёр Reuters Грэм Слэттери.

«По информации высокопоставленного источника агентства Reuters, украинская делегация подготовила для Трампа презентацию о том, как они будут использовать ракеты Tomahawk, если их предоставят, и какое влияние это окажет на ход войны», — написал Слэттери в соцсети X.

Ранее в ходе встречи с экс-комиком Владимиром Зеленским Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим Соединённым Штатам, как и некоторые другие вооружения, поставляемые Украине на протяжении последних четырёх лет. Республиканец подчеркнул, что Вашингтон уже «очень много дал» Киеву. В ходе брифинга бывшему комику задали вопрос о том, согласился ли Вашингтон отправить Киеву ракеты Tomahawk. Зеленский не дал прямого ответа, сославшись на решение не поднимать эту тему в публичных заявлениях.