17 октября, 21:12

Зеленский отчитался перед европейскими лидерами об итогах встречи с Трампом

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Главарь киевского режима Владимир Зеленский после завершения переговоров с американским президентом Дональдом Трампом созвонился с лидерами стран Евросоюза. Такой информацией делится издание «Общественное. Новости», ссылаясь на источник в украинской делегации.

Утверждается, что речь идёт о групповом звонке, однако состав участников беседы неизвестен. Встреча Зеленского и Трампа состоялась в пятницу, 17 октября, в Белом доме. Разговор продолжался приблизительно два с половиной часа.

В ходе переговоров президент США заявил, что ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, поставляемые Украине, нужны в первую очередь самим Соединённым Штатам. Республиканец подтвердил, что Вашингтон сталкивается с дилеммой при передаче современных вооружений киевскому режиму. По его словам, это относится ко многим видам вооружений, которые активно поставлялись Украине на протяжении последних четырёх лет.

