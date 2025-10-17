Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 20:22

«Нам платят за боеприпасы и ракеты»: Белый дом показал фото Трампа и Зеленского

Обложка © X / The White House

Обложка © X / The White House

Белый дом обнародовал чёрно-белый снимок со встречи президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. В комментарии к фото утверждается, что Соединённые Штаты не тратят деньги на финансовую помощь Киеву после заключения прибыльного соглашения с НАТО.

«Нам платят за боеприпасы и ракеты... Мы заключили очень выгодную сделку с НАТО... Мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней», — говорится в сообщении.

«Нам самим нужны Tomahawk»: Трамп охладил пыл Зеленского в Белом доме
«Нам самим нужны Tomahawk»: Трамп охладил пыл Зеленского в Белом доме

Тем временем, министр войны Пит Хегсет пришёл на встречу американского президента с экс-комиком в галстуке, цвета которого совпадали с российским триколором. Галстук Хегсета был выполнен в белом, синем и красном цветах, расположенных в последовательности российского триколора. Остальные участники встречи, включая хозяина Белого дома, выбрали однотонные варианты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar