Белый дом обнародовал чёрно-белый снимок со встречи президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. В комментарии к фото утверждается, что Соединённые Штаты не тратят деньги на финансовую помощь Киеву после заключения прибыльного соглашения с НАТО.

«Нам платят за боеприпасы и ракеты... Мы заключили очень выгодную сделку с НАТО... Мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней», — говорится в сообщении.

Тем временем, министр войны Пит Хегсет пришёл на встречу американского президента с экс-комиком в галстуке, цвета которого совпадали с российским триколором. Галстук Хегсета был выполнен в белом, синем и красном цветах, расположенных в последовательности российского триколора. Остальные участники встречи, включая хозяина Белого дома, выбрали однотонные варианты.