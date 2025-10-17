Министр войны Пит Хегсет пришёл на встречу американского президента Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в галстуке, цвета которого совпадали с российским триколором.

Галстук Хегсета был выполнен в белом, синем и красном цветах, расположенных в последовательности российского триколора. Остальные участники встречи, включая хозяина Белого дома, выбрали однотонные варианты.

На встрече чиновник сидел слева от Трампа. Между ними находился госсекретарь Марко Рубио, исполняющий обязанности советника по нацбезопасности. Справа от президента США — вице-президент Джей Ди Вэнс и министр финансов Скотт Бессент.

Ранее в ходе встречи Трампа с Зеленским, президент США заявил, что ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, поставляемые Украине, нужны и самим Штатам в первую очередь. Отвечая на вопрос журналистов, республиканец подтвердил, что Вашингтон сталкивается с дилеммой при передаче современных вооружений Незалежной. Он подчеркнул, что Соединённым Штатам самим требуются эти высокоточные ракеты для обеспечения национальной безопасности.