Трамп наконец определился насчёт встречи с Си Цзиньпином

«Мы встретимся через пару недель. Мы встретимся в Южной Корее», — заявил Трамп.

«Будут разрываться»: Политолог раскрыл, как пошлины США против КНР ударят по экономике ЕС

«Будут разрываться»: Политолог раскрыл, как пошлины США против КНР ударят по экономике ЕС

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.