Трамп подтвердил встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп подтвердил своё намерение провести двустороннюю встречу с председателем Китая Си Цзиньпином в рамках предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, комментируя предстоящее мероприятие.

«Насколько я знаю, президент Трамп по-прежнему намерен участвовать», — подчеркнул Бессент.

Отвечая на вопрос журналистов о планируемой встрече лидеров двух стран в конце октября — начале ноября, Бессент добавил, что у Трампа и Си Цзиньпина сложились отличные отношения. Глава Минфина США также утверждал, что эскалации торговой войны между странами удалось избежать именно благодаря высокому уровню доверия между двумя лидерами.

На вопрос о возможных контактах с китайской делегацией в ходе проходящей в Вашингтоне осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка Бессент ответил уклончиво, пояснив, что речь идёт исключительно о встречах на рабочем уровне.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с Си Цзиньпином, по всей видимости, потеряла свою актуальность. Он обвинил Китай в создании монополии на рынке магнитов и других металлов, что ставит мир в уязвимое положение. Трамп также отметил, что Соединённые Штаты готовы к серьёзному экономическому противостоянию и имеют в своём распоряжении различные контрмеры. Кроме того, с 1 ноября текущего года США введут 100-процентные пошлины на китайские товары, в дополнение к уже существующим тарифам.