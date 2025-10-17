«Будут разрываться»: Политолог раскрыл, как пошлины США против КНР ударят по экономике ЕС
Введение 500% пошлин на китайские товары больно ударит по европейской экономике. Такое мнение высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
«Эти пошлины — это не сбор денег. Это остановка торговли. Не будет никто эти пошлины собирать, с ними никто торговать не станет. Поэтому нет, здесь денег не собрать», — пояснил эксперт в разговоре с 360.ru.
Эксперт подчеркнул, что такие меры приведут к фактическому прекращению торговых отношений с Китаем. Для европейских стран, уже испытывающих финансовые трудности, это обернётся новым глубоким кризисом. Европа окажется в ситуации, где будет вынуждена разрываться между необходимостью китайских инвестиций и требованием США разорвать экономические связи с КНР.
Напомним, что по данным британской прессы, глава Белого дома хочет создать «фонд победы» Украины. Предполагается, что финансироваться этот проект будет за счёт прибыли от тарифов на китайские товары.
