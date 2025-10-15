Трамп пригрозил Испании торговыми пошлинами из-за скупости в НАТО

Дональд Трамп вновь раздал «щелбаны» союзникам по НАТО – на этот раз под горячую руку американского лидера попала Испания. Президент США заявил, что может ввести против Мадрида пошлины, если страна не начнёт платить больше за оборону.

Как заявил хозяин Белого дома, он серьёзно подумывает наказать Мадрид за нежелание тратить больше на оборону НАТО.

«В действительности я думал над тем, чтобы наказать их в торговле посредством пошлин за сделанное ими. И я, возможно, поступлю таким образом», – сказал Трамп, комментируя ситуацию.

Он добавил, что считает невероятно неуважительным отказ Испании повышать расходы на оборону до 5% ВВП, как требуют США. Американский лидер подчеркнул: «Думаю, их следует за это наказать».

Ранее Life.ru пиал, что Дональд Трамп уже разделил европейских лидеров на «любимчиков» и тех, кто ему «совсем не нравится». На саммите в Шарм-эш-Шейхе он признался, что с некоторыми политиками ЕС у него «давние тёплые отношения», а других он «не стал бы даже приглашать на обед». При этом имён он называть не стал, но намекнул – среди «неприятных» лидеров есть и представители Западной Европы.