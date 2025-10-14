Трамп «‎назначил» премьера Канады президентом

На саммите в Египте президент США Дональд Трамп допустил досадный промах, обратившись к премьер-министру Канады Марку Карни как к президенту. Оговорка прозвучала от американского лидера в эфире телеканала CBC не раз. В опубликованном фрагменте Трамп минимум дважды присвоил Карни несуществующую должность. Когда его речь была окончена, канадский премьер подошёл к Трампу и с иронией заметил, что польщен таким «карьерным ростом».

«Неужели я сказал... По крайней мере, я не сказал «губернатор», — ответил Трамп, смеясь.

В отличие от президентских республик, таких как США или Франция, в Канаде нет президента. Вместо этого главой государства является монарх, а на федеральном уровне его полномочия исполняет генерал-губернатор. На данный момент эту роль выполняет Мэри Саймон, которая представляет короля и выполняет его обязанности. На уровне провинций эту функцию исполняют лейтенант-губернаторы. Главой исполнительной власти является премьер-министр, который выбирается из числа лидеров политической партии, получившей большинство мест в Палате общин. Премьер-министр формирует кабинет министров и определяет политический курс страны. В 2025 году премьер-министром является Марк Карни.

Трамп, к слову, не раз делал забавные оговорки. В частности, он перепутал Армению с Камбоджей и Албанией, а Азербайджан назвав «Абербайджаном». Но коллеги уверяют, что это всё случайность и никакой деменции у американского лидера нет.