Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе его переговоров с президентом США Дональдом Трампом было принято решение воздерживаться от публичных заявлений о поставках Украине дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты стремятся избежать эскалации текущего конфликта.

В ходе брифинга бывшему комику задали вопрос о том, согласился ли Вашингтон отправить Киеву ракеты Tomahawk. Зеленский не дал прямого ответа, сославшись на решение не поднимать эту тему в публичных заявлениях. Также он сообщил, что одной из тем обсуждения на переговорах с Трампом стали гарантии безопасности для Украины, однако не уточнил, какие именно договорённости были достигнуты.

«Мы решили с Трампом, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах, США не хотят эскалации», — сказал главарь киевского режима.

Ранее Трамп заявил, что ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, поставляемые Украине, нужны и самим США в первую очередь. Вашингтон сталкивается с дилеммой при передаче современных вооружений Незалежной. Республиканец подчеркнул, что Соединённым Штатам самим требуются эти высокоточные ракеты для обеспечения национальной безопасности. Это относится ко многим видам вооружений, которые активно поставлялись Украине на протяжении последних четырёх лет.