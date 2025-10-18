В Государственной думе прокомментировали попытки главаря киевского режима Владимира Зеленского переманить президента США Дональда Трампа на свою сторону. Депутат Госдумы Олег Матвейчев в интервью Life.ru изложил свою позицию по этому вопросу.

«Маятник продолжается. Ожидать от Трампа, что он перед встречей с президентом России Владимиром Путиным будет делать заявления, которые сорвут встречу, — было бы слишком оптимистичным для Украины», — отметил парламентарий.

По мнению чиновника, бывший комик пытается вооружить республиканца аргументами, чтобы сделать его позицию более сильной, как ему кажется. Для Зеленского важно доказать хозяину Белого дома, что Трамп не в стане неудачников и не с неудачником.

«Пытается доказать Трампу, что он не в стане неудачников и не с неудачником, а что он может выиграть конфликт если ввяжется. Зеленский пытается толкнуть Трампа к безответственной авантюре. Это у него не получилось. А тем более не получится после встречи в Будапеште, и тем более с Орбаном, который тоже против Зеленского», — заключил депутат.

Ранее Зеленский уклонился от ответа на вопрос о поставках Украине ракет Tomahawk. Экс-комик заявил, что в ходе его переговоров с президентом США было принято решение воздерживаться от публичных заявлений о поставках Украине дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты стремятся избежать эскалации текущего конфликта. Сам Трамп отметил, что ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, поставляемые Украине, нужны и самим США в первую очередь.