Украинская делегация во главе с главарём киевского режима Владимиром Зеленским прибыла в Белый дом на переговоры, имея при себе карты. Как сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на источник, на картах, предположительно, указаны объекты, имеющие стратегическое значение для военной силы и экономики России.

Собеседник агентства рассказал, что команда экс-комика привезла на встречу с президентом США Дональдом Трампом карты, имеющие большое значение для предстоящего разговора.

«На картах — болевые точки российской оборонки и военной экономики, на которые можно надавить, чтобы заставить Путина прекратить войну», — приводит слова источника агентство в своём Telegram-канале.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе его переговоров с президентом США Дональдом Трампом было принято решение воздерживаться от публичных заявлений о поставках Украине дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты стремятся избежать эскалации текущего конфликта. Также он сообщил, что одной из тем обсуждения на переговорах с республиканцем стали гарантии безопасности для Украины, однако не уточнил, какие именно договорённости были достигнуты.