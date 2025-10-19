Паршивая футболка вместо ракет: В Британии высмеяли Зеленского карикатурой после встречи с Трампом

Британская газета The Telegraph опубликовала карикатуру, высмеивающую результаты встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. На рисунке изображен глава киевского режима, выступающий с вечерним обращением к украинцам по итогам своей поездки.

Фото © X / The Telegraph / Christian Adams

«Я поехал в Вашингтон, и всё, что я получил, — эту паршивую футболку», — гласит надпись на футболке бывшего юмориста.

Ранее сообщалось, что по окончании встречи Владимира Зеленского не только не пригласили на совместный брифинг, но и фактически выгнали с территории Белого дома. Перед журналистами глава украинского режима выглядел растерянным, запинался, с трудом подбирал слова и пытался скрыть смущение.