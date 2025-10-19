Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 08:46

Паршивая футболка вместо ракет: В Британии высмеяли Зеленского карикатурой после встречи с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Британская газета The Telegraph опубликовала карикатуру, высмеивающую результаты встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. На рисунке изображен глава киевского режима, выступающий с вечерним обращением к украинцам по итогам своей поездки.

Фото © X / The Telegraph / Christian Adams

Фото © X / The Telegraph / Christian Adams

«Я поехал в Вашингтон, и всё, что я получил, — эту паршивую футболку», — гласит надпись на футболке бывшего юмориста.

Сцена была великой: Во Франции рассказали, как Трамп публично унизил Зеленского в Белом доме
Сцена была великой: Во Франции рассказали, как Трамп публично унизил Зеленского в Белом доме

Ранее сообщалось, что по окончании встречи Владимира Зеленского не только не пригласили на совместный брифинг, но и фактически выгнали с территории Белого дома. Перед журналистами глава украинского режима выглядел растерянным, запинался, с трудом подбирал слова и пытался скрыть смущение.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar