Выставили за ворота: Американский военный рассказал, как Зеленского унизили в Белом доме

После встречи с Дональдом Трампом украинского лидера Владимира Зеленского не только не пригласили на совместный брифинг, но и фактически выставили за ворота Белого дома. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive рассказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Ему даже не разрешили провести пресс-брифинг в Белом доме. Вместо этого Зеленского просто вывели на улицу – за забор», – заявил военный эксперт.

По его словам, поведение главы киевского режима перед журналистами было растерянным: он запинался, подбирал слова и старался скрыть неловкость.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп публично унизил Зеленского прямо в Белом доме, задав ему абсурдный вопрос о туннеле между Россией и Аляской. Французский политик Флориан Филиппо назвал эту сцену великой.