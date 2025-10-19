На Западе раскрыли требование Путина в беседе с Трампом для прекращения конфликта

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом потребовал, чтобы украинские войска полностью покинули территорию Донецкой Народной Республики. Как сообщает The Washington Post, это условие российский лидер выдвинул как обязательное для прекращения боевых действий.

По данным издания, Путин заявил, что в обмен готов рассмотреть передачу Киеву контроля над Запорожской и Херсонской областями. Источники газеты отметили, что украинская сторона вряд ли согласится на такие условия. Один из европейских дипломатов назвал это требование «предложением продать ногу обратно владельцу».

Кроме того, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф во время встречи в пятницу оказывал давление на украинскую делегацию, настаивая на «реализме» и возможном «компромиссе» по Донецку. Киев, по данным WP, готов обсуждать перемирие на текущих фронтовых позициях, но требует гарантий безопасности от США и Европы.

Ранее Life.ru писал, что Запад уже обсуждает возможные последствия встречи Путина и Трампа в Будапеште. Аналитики считают, что разговор двух лидеров может укрепить позиции премьера Венгрии Виктора Орбана, на чьей территории планируются переговоры. Для Орбана это шанс повысить собственный рейтинг перед выборами и заявить о себе как о посреднике между Москвой и Вашингтоном.