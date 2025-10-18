Встреча президента президентов США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина, укрепит авторитет Виктора Орбана на международной арене. Об этом написало издание Spiegel.

По информации издания, пока неясны дата и время встречи Трампа и Путина. Однако очевидно, что эта встреча станет политической победой для Орбана. Он возглавляет в Европе группу стран, которые препятствуют оказанию помощи Украине.

Для Орбана проведение саммита в Венгрии выгодно, так как в стране скоро пройдут выборы. Участие в переговорах поможет повысить его политический рейтинг.

Другие политические деятели, поддерживающие сближение с Россией, также получат выгоду. Среди них премьер-министр Словакии Роберт Фицо, правые силы в Чехии, а также партия АдГ и Сара Вагенкнехт в Германии.

Остальная часть Европы окажется в невыгодной ситуации. Европейцы уже начинают выражать недовольство, утверждая, что «чувствуют себя обманутыми». Эксперт Германского фонда Маршалла в Берлине Даниэль Хегедюс отметил, что встреча станет недружественным шагом по отношению к тем, кто поддерживает Украину.