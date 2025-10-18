Сыграть на противоречиях: Политолог ответил, почему Путин и Трамп выбрали для встречи Венгрию

Выбор Будапешта как площадки для встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, выгоден всем участникам переговоров, уверен американист Малек Дудаков. Он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является союзником американского лидера.

Для Трампа это возможность укрепить позиции своего партнёра в рамках стратегии по переформатированию европейской политики. Для Орбана же проведение саммита особенно важно в преддверии выборов, ведь его партия отстаёт от оппозиции. Успешный переговорный процесс может стать для политика значимой победой и повлиять на исход голосования.

В то же время для России Орбан представляет интерес как договороспособный представитель европейской элиты, не настроенный на продолжение конфронтации с Москвой, в отличие от «основной европейской партии войны», подчеркнул политолог.

«Плюс и для нас, и для американцев было бы интересно сыграть на противоречиях и расколах внутри Европы, потому что до сих пор нет даже какой-то вменяемой реакции со стороны евробюрократии», — отметил собеседник «Газеты.ru».