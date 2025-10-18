Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 16:26

Сыграть на противоречиях: Политолог ответил, почему Путин и Трамп выбрали для встречи Венгрию

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Выбор Будапешта как площадки для встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, выгоден всем участникам переговоров, уверен американист Малек Дудаков. Он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является союзником американского лидера.

Для Трампа это возможность укрепить позиции своего партнёра в рамках стратегии по переформатированию европейской политики. Для Орбана же проведение саммита особенно важно в преддверии выборов, ведь его партия отстаёт от оппозиции. Успешный переговорный процесс может стать для политика значимой победой и повлиять на исход голосования.

Орбан: Есть шанс, что встреча Путина и Трампа в Будапеште приведёт к миру
Орбан: Есть шанс, что встреча Путина и Трампа в Будапеште приведёт к миру

В то же время для России Орбан представляет интерес как договороспособный представитель европейской элиты, не настроенный на продолжение конфронтации с Москвой, в отличие от «основной европейской партии войны», подчеркнул политолог.

«Плюс и для нас, и для американцев было бы интересно сыграть на противоречиях и расколах внутри Европы, потому что до сих пор нет даже какой-то вменяемой реакции со стороны евробюрократии», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Маршрут президента: МИД Турции раскрыл, как Путин полетит до Будапешта
Маршрут президента: МИД Турции раскрыл, как Путин полетит до Будапешта

Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился два часа. По итогу переговоров политики приняли решение, что их очная встреча пройдёт в столице Венгрии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор Будапешта отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и ЕС. Главы МИД РФ и Венгрии уже обсудили подготовку российско-американского саммита. Позже Трамп рассказал о формате участия Зеленского во встрече с Путиным в Венгрии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar