17 октября, 18:49

Трамп рассказал о формате участия Зеленского во встрече с Путиным в Венгрии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп допустил проведение российско-американской встречи в Будапеште в формате двойных переговоров, во время которой будет поддерживаться связь с Владимиром Зеленским. Данное заявление глава Белого дома сделал во время беседы с главарём киевского режима.

Американский лидер пояснил, что окончательный формат предстоящего саммита ещё только предстоит определить. Он высказал предположение, что мероприятие, вероятно, будет организовано как двойная встреча. Трамп также отметил, что в этом случае Зеленский будет поддерживать связь, однако не стал раскрывать конкретных деталей относительно участников переговоров.

«Безопасная страна»: Трамп объяснил, почему встреча с Путиным состоится в Венгрии
Напомним, что Трамп и Зеленский прямо сейчас проводят встречу в Белом доме. Американский лидер пообещал, что обсудит с главой киевского режима его телефонный разговор с Владимиром Путиным, состоявшийся накануне. Также Трамп высказал оптимистичную оценку решения украинского конфликта. Он выразил уверенность в том, что конфликтная ситуация будет разрешена.

Юлия Сафиулина
