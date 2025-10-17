Трамп рассказал о формате участия Зеленского во встрече с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп допустил проведение российско-американской встречи в Будапеште в формате двойных переговоров, во время которой будет поддерживаться связь с Владимиром Зеленским. Данное заявление глава Белого дома сделал во время беседы с главарём киевского режима.

Американский лидер пояснил, что окончательный формат предстоящего саммита ещё только предстоит определить. Он высказал предположение, что мероприятие, вероятно, будет организовано как двойная встреча. Трамп также отметил, что в этом случае Зеленский будет поддерживать связь, однако не стал раскрывать конкретных деталей относительно участников переговоров.